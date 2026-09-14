14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" продолжает идти без поражений на старте регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 сентября подопечные Евгения Летова принимали "Сахалинских Акул". После двух периодов хозяева минимально уступали в счете, но в начале третьей 20-минутки Тимофей Маманович восстановил паритет. Основное время так и закончилось вничью, а в овертайме победу "Динамо-Шиннику" принес Андрей Кравчук - 2:1.
Эта победа стала для бобруйчан четвертой подряд, с восемью очками наша команда возглавляет таблицу "Золотого" дивизиона Западной конференции МХЛ. Заключительный поединок домашней серии юные динамовцы проведут 20 сентября против московского клуба "Спартак МАХ".-0-
Спорт
14 сентября 2026, 21:02
Хоккеисты "Динамо-Шинника" продлили серию побед в МХЛ до четырех
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