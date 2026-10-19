Хоккеисты "Динамо-Шинника" прервали серию поражений в МХЛ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" одержал первую победу в очередной выездной серии в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 октября наша команда встречалась с московским "Динамо", которому два дня назад уступила с результатом 1:4. Сегодня гости оказались в положении отстающих уже на пятой минуте, но впоследствии точных бросков по своим воротам не допускали. В начале второго периода Надар Фролов сравнял цифры, а спустя восемь минут Кирилл Севко вывел белорусов вперед. Шайба оказалась в матче последней, в итоге 2:1 в пользу "Динамо-Шинника".
До этой победы подопечные Евгения Летова проиграли четыре поединка подряд, в предыдущий раз бобруйчане набирали очки 1 октября. В таблице "Золотого" дивизиона Западной конференции "Динамо-Шинник" и еще две команды с 18 баллами делят 2-4 места. Далее наших хоккеистов ждут две выездные встречи с действующим чемпионом МХЛ и лидером сезона ярославским "Локо", которые пройдут 22 и 23 октября.-0-
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19 октября 2026, 21:32
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