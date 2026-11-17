17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В первом и единственном домашнем матче ноября подопечные Евгения Летова принимали "Крылья Советов" из Москвы. Основное время встречи закончилось вничью 1:1, у хозяев отличился Илья Кулаков. Исход поединка решился в серии буллитов, где победу бобруйчанам принес Илья Лахнов - 2:1. Наша команда прервала серию поражений, которая насчитывала три игры.





Набрав 24 очка, "Динамо-Шинник" замыкает пятерку лучших в "Золотом" дивизионе Западной конференции МХЛ. Далее наших хоккеистов ожидают четыре подряд матча в Санкт-Петербурге (21 и 22 ноября - против СКА-1946, 25 и 27 ноября - с "Динамо-СПб").-0-