Хоккеисты "Динамо-Шинника" потерпели первое поражение в сезоне МХЛ

После пяти домашних побед подряд бобруйчане отправились на выезд, где их первым соперником стал вице-чемпион прошлого сезона МХЛ московский "Спартак". К экватору матча наши парни уступали со счетом 1:2, но во второй половине игры отпустили хозяев на приличное расстояние - в итоге 2:6.
Шайбы за "Динамо-Шинник" забросили Иван Драпиковский и Олег Хомченко. Бобруйский клуб и еще три команды с 10 очками занимают четыре верхние строчки в "Золотом" дивизионе Западной конференции. 27 сентября подопечные Евгения Летова вновь встретятся со "Спартаком".-0-