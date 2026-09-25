Хоккеисты "Динамо-Шинника" потерпели первое поражение в сезоне МХЛ





После пяти домашних побед подряд бобруйчане отправились на выезд, где их первым соперником стал вице-чемпион прошлого сезона МХЛ московский "Спартак". К экватору матча наши парни уступали со счетом 1:2, но во второй половине игры отпустили хозяев на приличное расстояние - в итоге 2:6.





Шайбы за "Динамо-Шинник" забросили Иван Драпиковский и Олег Хомченко. Бобруйский клуб и еще три команды с 10 очками занимают четыре верхние строчки в "Золотом" дивизионе Западной конференции. 27 сентября подопечные Евгения Летова вновь встретятся со "Спартаком".-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" прервал серию побед на старте регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.