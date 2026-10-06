Хоккеисты "Динамо-Шинника" потерпели первое домашнее поражение в сезоне МХЛ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" не сумел обыграть одного из аутсайдеров сезона-2026/27 Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первом матче очередной домашней серии бобруйчане принимали "Красную машину - Атлант" из Мытищ, которая замыкает общую таблицу лиги. По ходу матча хозяева уступали со счетом 1:4, в третьем периоде сократили отставание до минимума, но перевести встречу в овертайм не смогли. Итог игры - поражение 3:4, шайбы в составе "Динамо-Шинника" забросили Илья Кулаков, Илья Лахнов и Кирилл Иванов.



Эта неудача стала для нашей команды первой на родном льду в текущем сезоне и второй в десяти играх со старта чемпионата. Также подопечные Евгения Летова прервали трехматчевую победную серию. Белорусский клуб сохранил первое место в "Золотом" дивизионе Западной конференции МХЛ, следующий поединок на "Бобруйск-Арене" юные динамовцы проведут 9 октября против череповецкого "Алмаза".-0-