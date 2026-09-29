Хоккеисты "Динамо-Шинника" обыграли "Красную Армию" в МХЛ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" одержал очередную победу в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Во вторник, 29 сентября, бобруйчане гостили в Москве у "Красной Армии". На 11-й минуте встречи Артем Шатерник вывел нашу команду вперед, в конце второго периода 18-летний форвард оформил дубль. Между двумя голами Артема одну результативную атаку провели хозяева. В заключительной трети по шайбе забросили Андрей Кравчук и Олег Хомченко, который продлил серию с набранными очками до пяти поединков. Итог игры - 4:1 в пользу "Динамо-Шинника".



Подопечные Евгения Летова выиграли два из трех матчей выездной серии и семь из восьми встреч со старта чемпионата. С 14 баллами бобруйский клуб возглавляет таблицу "Золотого" дивизиона Западной конференции МХЛ. В завершение первого в сезоне гостевого турне юные динамовцы снова сыграют с "Красной Армией" 1 октября.-0-