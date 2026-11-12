Хоккеисты "Динамо-Шинника" дважды за два дня проиграли в Туле

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" продлил серию неудач в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.





11 и 12 ноября подопечные Евгения Летова гостили в Туле у "Академии Михайлова". Поединок в среду закончился поражением бобруйчан со счетом 2:5, в составе нашей команды отличились Кирилл Севко и Илья Лахнов. В четверг белорусы уступили с результатом 0:1, пропустив единственную шайбу за шесть минут до конца третьего периода.





Хоккеисты "Динамо-Шинника" проиграли три матча подряд и восемь из последних десяти. Бобруйский клуб с 22 очками занимает пятое место в таблице "Золотого" дивизиона Западной конференции МХЛ. Далее юных динамовцев ожидает домашний поединок с московскими "Крыльями Советов", который пройдет 17 ноября.-0-