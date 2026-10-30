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Хоккеисты "Динамо-Шинника" дома обыграли московских динамовцев

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
30 октября 2026, 21:23

Хоккеисты "Динамо-Шинника" дома обыграли московских динамовцев

Скриншот видео ХК "Динамо-Шинник"
Скриншот видео ХК "Динамо-Шинник"
Скриншот видео ХК "Динамо-Шинник"
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Евгения Летова в "Бобруйск-Арене" принимали московское "Динамо". Стартовую треть хозяева проиграли со счетом 0:1, во втором периоде голы Андрея Кравчука и Артема Шатерника обеспечили нашей команде лидерство. Гости сумели оперативно отыграться, но незадолго до ухода на перерыв новичок "Динамо-Шинника" из Германии Иван Гиммлер забросил первую шайбу за новый клуб и вывел его вперед.

В начале заключительной 20-минутки Тимофей Маманович удвоил преимущество бобруйчан, в оставшееся до сирены время москвичам удалось только сократить отставание. В итоге 4:3 в пользу юных динамовцев из Беларуси, для которых эта победа стала лишь третьей в девяти матчах месяца.

С 21 очком наша команда занимает пятое место в таблице "Золотого" дивизиона Западной конференции МХЛ. 31 октября клубы из Бобруйска и Москвы встретятся снова, после этого поединка "шинников" ожидает десятидневная пауза, связанная с выступлением молодежной сборной страны на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге.-0-
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