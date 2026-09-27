Хоккеисты "Динамо-Шинника" добыли первую выездную победу в сезоне МХЛ

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб "Динамо-Шинник" впервые в сезоне-2026/27 Молодежной хоккейной лиги набрал очки на выезде, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Во втором матче гостевого турне бобруйчане всухую обыграли вице-чемпиона МХЛ московский "Спартак" - 2:0. Первую шайбу "шинников" в конце стартового периода забросил Илья Кулаков, точку в игре броском в пустые ворота незадолго до финальной сирены поставил Андрей Кравчук. Голкипер нашей команды Даниил Русакович оформил шатаут с 24 сейвами.



Динамовцы взяли реванш у "Спартака" за поражение 25 сентября (2:6). Подопечные Евгения Летова выиграли шесть матчей из семи на старте сезона и вышли в лидеры "Золотого" дивизиона Западной конференции. Выездную серию бобруйский клуб продолжит матчами против московской "Красной Армии" 29 сентября и 1 октября.-0-