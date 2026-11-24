24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы не смогли продлить победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Вторую остановку в текущем гостевом турне подопечные Сергея Брылина сделали в Магнитогорске, где "зубров" принимал лидер Восточной конференции "Металлург". Поединок начался для нашей команды крайне неудачно: минчане получили отставание в две шайбы уже к шестой минуте встречи, а на двенадцатой пропустили в третий раз.



Тем не менее, в оставшееся до перерыва время гостям практически удалось выровнять положение. "Зубры" дважды играли в большинстве и оба раза реализовали лишнего - первым это сделал Даниил Липский, затем отличился лучший снайпер столичного клуба Станислав Галиев - 2:3. В обеих атаках партнерам ассистировал защитник Ксавье Уэлле.



Во втором периоде динамовцы отыгрались усилиями Николя Обе-Кюбеля, но всего через три с небольшим минуты магнитогорцы вновь вышли вперед. В середине заключительной трети соперники обменялись голами в течение двадцати секунд, за минчан забросил Крис Тирни. Финальный штурм гостей к успеху не привел, в итоге поражение - 4:5.



"Динамо" не обыгрывает "Металлург" в официальных матчах с февраля 2023 года. В активе "зубров" осталось 31 очко, наша команда замыкает восьмерку на Западе. Заключительный поединок выездной серии "бело-голубые" проведут в Уфе против "Салавата Юлаева" 26 ноября.-0-