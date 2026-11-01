Хоккеисты "Динамо-Джуниверс" выиграли международный турнир в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанники школы "Динамо-Джуниверс" стали победителями международного турнира по хоккею имени Николая Ермашова в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.



Соревнования с участием юных хоккеистов из четырех стран прошли в "Олимпик Арене", шесть команд определили лучшую в формате кругового турнира. В матче заключительного тура белорусы разгромили "Барыс" из Астаны (10:0) и обеспечили себе первое место.



Клуб "Динамо-Джуниверс" выиграл пять матчей из пяти с общим счетом 28:8. Тройку призеров дополнили "СКА Стрельна" и "Армия СКА" из Санкт-Петербурга, также на турнире имени Ермашова выступили воспитанники омского "Авангарда" и китайского "Куньлуня".-0-