29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединок "Бреста" и "Витебска" завершил программу 28-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Встреча команд с юга и севера страны в Бресте завершилась разгромной победой хозяев - 7:0. Трижды отличился Максим Цыбин, а голкипер Константин Козловский отразил все 17 бросков гостей. "Зубры" крупно обыграли "Витебск" дважды за три дня, в пятницу южане взяли верх со счетом 7:3. Воскресная виктория стала для брестчан шестой в семи последних матчах.



Ранее 29 ноября "Динамо-Молодечно" дома благодаря безупречной игре Тихона Чайки в воротах одолело "Лиду" (2:0). "Рыцари" продлили серию поражений до семи. Также сегодня "Неман" был сильнее "Гомеля" (2:1), решающую шайбу в овертайме забросил Герман Поддубный. Гродненцы выиграли четвертый поединок подряд, у "рысей" столько же неудач кряду.



После 28 туров регулярного чемпионата положение команд в верхней шестерке турнирной таблицы выглядит следующим образом:



1. "Металлург" (47 очков);



2-3. "Гомель", "Шахтер" (по 40);



4. "Брест" (39).



5-6. "Динамо-Молодечно", "Славутич" (38).



На два балла от смолян отстает "Неман", восьмым с 33 очками идет "Авиатор". Также в топ-10 находятся "Лида" (26) и "Витебск" (24). Вне зоны плей-ин стоят "Могилев" (18), "Химик", "Юность" (по 16) и "Локомотив" (15). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею пройдут 2 декабря.-0-