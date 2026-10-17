Хоккеисты "Бреста" нанесли "Химику" шестое поражение подряд в экстралиге 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Брест", "Витебск", "Авиатор" и "Славутич" добились побед в матчах 14-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Игровую программу субботы завершил поединок в Бресте, в котором местный клуб одержал волевую победу над новополоцким "Химиком" - 3:1. Для северян эта неудача стала шестой подряд и 13-й в 14-ти матчах сезона, с тремя очками команда замыкает турнирную таблицу.



Ранее 17 октября "Витебск" благодаря дублю Павла Васютовича дома был сильнее минской "Юности" (4:1), а барановичский "Авиатор" на выезде нанес "сухое" поражение "Лиде" (2:0). Голкипер "летчиков" Никита Семенцов отразил все 33 броска по своим воротам.



Также сегодня "Славутич" в гостях одолел "Гомель" со счетом 4:3, забросив победную шайбу за 75 секунд до финальной сирены. Смоляне вышли на первое место в экстралиге, но завтра с этой позиции их сместит "Металлург" или "Шахтер", которые отстают на одно очко и сыграют между собой.-0-