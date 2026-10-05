Хоккеисты "Авиатора" впервые обыграли "Шахтер" в экстралиге

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Авиатор", "Гомель" и "Славутич" одержали победы в матчах десятого тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Барановичский "Авиатор" гостил в Солигорске у "Шахтера". По ходу матча "летчики" дважды отыгрывали отставание в один гол и трижды выходили вперед. Решающую шайбу за 50 секунд до финальной сирены забросил форвард "Авиатора" Владислав Шило - 5:4. Эта победа над "Шахтером" стала для клуба из Барановичей первой за все время выступления в чемпионате страны.



Солигорчане упустили возможность вернуться на первое место в экстралиге, теперь первую строчку делят "Металлург" и "Славутич". Смоленский коллектив продлил победную серию до восьми матчей, на своем льду россияне одолели "Витебск" (4:3). Также 5 октября "Гомель" благодаря дублю Евгения Сапельникова обыграл оршанский "Локомотив" со счетом 5:2.-0-