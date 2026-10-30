30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" стартовал четвертый сезон чемпионата Беларуси по хоккею среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче открытия женского национального первенства встретились действующие чемпионки страны из "Минчанки" и обладательницы главного трофея 2024 и 2025 годов из "Цитадели". Победу со счетом 7:2 одержал столичный клуб, хет-трик оформила Евгения Кульба, пять очков (2+3) набрала Мария Рулева.
Участие в новом сезоне Женской лиги, как и в трех предыдущих розыгрышах, принимают три команды. Также в турнире выступает ХК "Березина", которую 31 октября ждет поединок с "Цитаделью" (начало в 13.45). В воскресенье хоккеистки "Березины" сыграют с "Минчанкой" (12.00).-0-
Спорт
30 октября 2026, 17:53
Хоккеистки "Минчанки" обыграли "Цитадель" в матче открытия сезона Женской лиги
Скриншот видео hockey.by
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