Хет-трик Лихачева принес сборной Беларуси-U18 по хоккею вторую победу на Кубке ПСК

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по хоккею выиграла второй матч на Кубке Президентского спортивного клуба в "Чижовка-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.Во втором матче кругового турнира наша команда-U18 разгромила младших соотечественников из сборной-U17 со счетом 5:0. Хет-трик за победителей оформил Владислав Лихачев, по шайбе забросили Евгений Громыко и Андрей Шламков. Голкипер Матвей Будай совершил 17 сейвов. Ранее команда Беларуси-U18 благодаря дублю Лихачева обыграла сверстников из Казахстана (4:3).Таким образом, обладатель Кубка ПСК определится 7 ноября в поединке белорусских юниоров и команды России-U16, обе сборные набрали по 4 очка в двух стартовых матчах. Матч стартует в три часа дня, а в 11.30 в "Чижовка-Арене" начнется игра за третье место между Беларусью-U17 и Казахстаном-U18.Кубок Президентского спортивного клуба проводится с 2007 года, наши хоккеисты выигрывали трофей семь раз (2008, 2009, 2014, 2021, 2022, 2023, 2025). Для юниорской сборной Беларуси домашний турнир является этапом подготовки к чемпионату мира-U18, который пройдет в США весной 2027 года.-0-Фото Сергея Шелега