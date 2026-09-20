Гуськова стала второй на этапе Гран-при по фристайлу в Китае

Соревнования проходили 19 и 20 сентября. В субботу Гуськова показала пятый результат среди двадцати девушек, а в воскресенье стала серебряным призером. Оба раза победу одержала китаянка Чень Мейтин. В общем зачете за два дня Гран-при в Циньхуандао Анна заняла третье место.
Дважды в десятку сильнейших попала белоруска Любовь Пилипенко (9-е и 8-е места), во второй день турнира девятой была ее соотечественница Дарья Черепнева. Также в женском зачете выступали наши Анна Деруго и Анастасия Андриянова.
У мужчин наиболее высоко из белорусских лыжных акробатов забрался Макар Митрофанов, который 19 сентября закончил состязания 8-м среди 39 участников. Также нашу страну в Китае представляли Владислав Вознюк и призер этапа летнего Гран-при в Швейцарии Степан Зеленко.-0-