Грузинские рефери рассудят матч футболистов Беларуси и Сан-Марино в Лиге наций

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы возобновляются встречи группового этапа Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня сыграют в Серравалле с аутсайдером группы C1 командой Сан-Марино (начало матча в 22.45; прямая трансляция на телеканале "Спорт ТВ"). Эту встречу рассудит бригада грузинских арбитров, которую возглавит Георгий Кикачейшвили. В первом круге белорусы уверенно переиграли санмаринцев в Будапеште с сухим счетом 4:0. Главный тренер белорусов Виктор Ганчаренко отметил, что хотя футболисты Сан-Марино проиграли все поединки, они могут преподнести сюрприз любому сопернику, и поэтому никакой расслабленности быть не может - нужно играть в полную силу и доказывать свое превосходство на поле. Заключительную встречу этого сезона белорусские футболисты проведут 15 ноября в Будапеште с лидером группы командой Албании. В первом круге в Тиране албанцы были сильнее - 2:0. Кроме того, сборная Беларуси дважды сыграла с финнами: в Хельсинки соперники победителя не выявили - 0:0, а в номинально домашнем поединке в венгерской столице наша команда выиграла с минимальным преимуществом - 1:0. Турнирное положение после четырех игровых дней: Албания - 9 очков, Беларусь - 7, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.



Групповые этапы во всех дивизионах Лиги наций завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в четырех квартетах лиги A. Четвертьфиналы состоятся в марте, затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.



Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.



Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-