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Григоров назвал состав женской сборной Беларуси на матчи с футболистками Италии 

Опубликовано:

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Спорт
05 октября 2026, 11:22

Григоров назвал состав женской сборной Беларуси на матчи с футболистками Италии 

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер женской сборной Беларуси по футболу Вячеслав Григоров определился с составом команды на матчи первого раунда стыковых поединков европейской квалификации чемпионата мира 2027 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В тренировочный лагерь вызваны 23 футболистки:

вратари - Наталья Воскобович ("Зенит", Санкт-Петербург, Россия), Елизавета Севко ("Звезда-2005", Пермь, Россия), Мария Свидунович ("Рязань-ВДВ", Россия); 

защитники - Виктория Казакевич, Валерия Богдан (обе - "Минск"), Анна Козюпа ("Локомотив", Москва, Россия), Дарья Горшкова ("Динамо-БГУФК", Минск), Зарина Капустина, Дарья Манюкова (все - "Днепр", Могилев), Арина Ситникова, Юлия Слесарчик (обе - "Луссо", Тбилиси, Грузия);

полузащитники - Анастасия Линник ("Крылья Советов", Самара, Россия), Надежда Воскобович ("Рубин", Казань, Россия), Валерия Белая ("Минск"), Анастасия Ковалева, Анастасия Шлапакова (обе - "Динамо", Москва, Россия), Алина Черленок, Анна Синявская (обе - "Динамо-БГУФК", Минск), Кристина Тиховодова ("Звезда-2005", Пермь, Россия); 

нападающие - Мелана Суровцева ("Тихуана Феминил", Мексика), Виктория Валюк, Дарья Протасюк (обе - "Минск"), Карина Ольховик ("Фомгет Генчлик", Анкара, Турция).  

Первый матч со сборной Италии белоруски проведут 9 октября в Тбилиси, а ответный поединок состоится 13 октября во Флоренции. Победители первого раунда стыковых игр 26 ноября и 5 декабря разыграют семь путевок на мировое первенство. Всего от Европы в финальной стадии ЧМ выступят 11 команд. Прямые пропуска получат победители четырех групп лиги А: Дания, Испания, Франция, Германия.

На первом этапе отборочного турнира мирового первенства подопечные Вячеслава Григорова заняли первое место в квалификационной группе C6. Они дважды разгромили команду Армении - 3:0 и 6:0, а также обменялись победами со сборной Казахстана - 1:0 и 0:1.

Финальный турнир десятого женского планетарного футбольного форума пройдет с 24 июня по 25 августа 2027 года в Бразилии. За чемпионский титул поспорят 32 команды со всех континентов. Футболистки США четыре раза становились чемпионками мира, два титула у сборной Германии, по одному разу побеждали команды Испании, Норвегии и Японии.-0- 
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