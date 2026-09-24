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Новости
15:26
Строительство комплексов, внедрение инноваций. Какие задачи стоят перед отраслью сельского хозяйства Беларуси
Экономика
15:25
Трамп назвал вопрос ИИ одним из центральных на встрече с Си Цзиньпином
В мире
15:24
Делаем запасы на зиму. Что и по какой цене предлагают покупателям на осенних ярмарках?
Общество
15:21
Белстат: сферу машиностроения в Беларуси представляют более 1,8 тыс. предприятий
Экономика
15:20
Лучшего воспитателя оздоровительного лагеря назовут в "Зубренке" 20 октября
Общество
15:19
Отношения с Рязанской областью находятся в фазе активного поступательного развития - "Белгоспищепром"
Экономика
15:15
Где чаще всего отдыхают белорусы? Белстат назвал топ-5 стран
Общество
15:14
Мининформ Беларуси осудил решение Латвии ограничить распространение "Радио Беларусь"
Общество
15:13
Брестская область нацелена сотрудничать с Санкт-Петербургом в судостроении
Экономика
15:13
От поставок к совместным проектам: как Беларусь и Россия развивают кооперацию в животноводстве
Экономика
15:10
Бразилия создает национальную сеть биобанков
Технологии
15:09
Суперфуд из белорусского сада: чем полезны яблоки и как не навредить здоровью в желании похудеть
Общество
15:08
Чеботарь: рост инвестиционной активности - ключ к сбалансированному развитию регионов
Экономика
15:04
В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере аквакультуры и животноводства
Экономика
15:03
В ДТП в Полоцком районе погибла 17-летняя девушка, в СК раскрыли подробности дела
Происшествия
15:02
Совет Республики и Сенат Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании
Политика
14:59
ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области
Регионы
14:41
Брал предоплату, но работы не выполнял. Суд вынес приговор предпринимателю, обманувшему 17 человек
Регионы
14:39
Троллейбусы, трамваи и вагоны для метро: куда поставляет технику "БКМ Холдинг"
Экономика
14:32
Около 2 тыс. студентов БГЭУ были эвакуированы во время учений
Регионы
14:29
"Нет времени смотреть в гаджеты и скучать". Эксперты о том, почему для отдыха ребенка стоит выбирать лагерь
Общество
14:22
В Фаниполе и Смолевичах запустят пригородные электробусы
Регионы
14:16
Нотариусы стран СНГ активизируют взаимодействие в сфере защиты прав несовершеннолетних
Общество
14:04
Ждать ли бабье лето? Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется тепло до +21°С
Общество