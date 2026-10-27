"Горизонт" победил баскетболисток "МИНСКА" в чемпионате Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" выиграли шестой матч подряд на старте женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в центральном поединке очередного тура подопечные Наталии Трофимовой нанесли первое поражение баскетболисткам "МИНСКА" - 88:71. В другом сегодняшнем матче еще один фаворит турнира гродненская "Олимпия" у себя дома разгромила столичный "Горизонт-2-РЦОП" с перевесом в 57 очков - 100:43. После этих встреч положение в группе лидеров таково: "Горизонт" - 12 очков (6 матчей), "Олимпия" - 11 (6), "МИНСК" - 9 (5).



Турнирную таблицу мужского первенства возглавляют действующие чемпионы страны баскетболисты "Гродно-93", у которых 13 очков после семи проведенных игр. На один балл отстает "МИНСК", сыгравший на матч больше, по 10 очков набрали "Гомельские рыси", могилевский "Борисфен" и витебский "Рубон". Очередные встречи состоятся в субботу, 31 октября. В центральном поединке "Борисфен" примет в Могилеве "Гомельских рысей".-0-