17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гомель" и "Брест" разгромили соперников в играх 24-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Хоккеисты "Гомеля" выиграли девятый матч подряд - на выезде "рыси" не оставили шансов "Лиде" (6:1). Ассистентский хет-трик оформил Максим Кунишников, в активе которого и одно взятие ворот. Брест также отгрузил шесть шайб "Юности" (6:2), единственным положительным моментом для минчан стал дубль Арсения Ковгорени.





"Витебск" в серии буллитов одолел "Неман" (2:1), одержав первую победу с 17 октября. За месяц северяне потерпели девять поражений. Также 17 ноября солигорский "Шахтер" разобрался с "Динамо-Молодечно" (3:1), продлив серию викторий до пяти.





После 24 туров таблицу экстралиги возглавляет "Металлург", вслед за ним идут "Шахтер", "Гомель", "Славутич", "Брест" и "Динамо-Молодечно". В зоне плей-ин располагаются "Неман", "Лида", "Авиатор" и "Витебск", вне топ-10 находятся "Могилев", "Локомотив", "Юность" и "Химик". Следующие матчи в чемпионате страны по хоккею пройдут 20 ноября.-0-