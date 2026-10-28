"Гомель" прервал победную серию "Шахтера", "Лида" забросила пять шайб "Витебску"

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостевые команды добились побед в матчах среды в 17-м туре регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-26/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Солигорский "Шахтер" дома уступил "Гомелю" со счетом 1:2, решающую шайбу за "рысей" в середине третьего периода забросил Никита Анохин. Победная серия "горняков" прервалась на отметке в шесть игр. Лидерство в экстралиге "Шахтер" теперь делит с "Металлургом", который на выезде обыграл оршанский "Локомотив" (4:2). Три голевые передачи за жлобинчан отдал Юрий Веремеенко.
Также 28 октября "Динамо-Молодечно" на чужом льду разгромило "Авиатор" (7:2), клуб из Барановичей потерпел второе крупное поражение подряд. Параллельно "Лида" благодаря дублю Александра Макаревича в гостях одолела "Витебск" (5:3), набрать два очка "рыцарям" не помешало неудачное начало поединка (0:2 к десятой минуте).-0-