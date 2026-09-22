"Гомель" отыгрался со счета 0:3 и победил "Брест" в хоккейной экстралиге 

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Гомель" продлил серию с набранными очками на старте регулярного чемпионата белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



22 сентября "рыси" на выезде встречались с "Брестом". После стартовой трети гомельчане уступали со счетом 0:3, но в начале второго периода забросили четыре шайбы в течение семи минут. Незадолго до ухода на перерыв команды обменялись голами, а в заключительном отрезке гости поразили чужие ворота еще дважды. Итог игры - 7:4 в пользу "Гомеля".



В составе победителей участие в трех результативных атаках принял нападающий Евгений Сапельников (1+2). Подопечные Владимира Копатя набрали очки в каждом из матчей сезона, у "рысей" три победы и два поражения за пределами основного времени. С восемью баллами команда идет в топ-4 экстралиги. 24 сентября "Гомель" снова сыграет против "Бреста".-0-