"Гомель" и "Неман" продлили серии побед в хоккейной экстралиге 

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гомель", "Неман", "Витебск" и "Динамо-Молодечно" одержали победы в матчах 12-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Гродненцы на выезде минимально обыграли оршанский "Локомотив" (1:0). Единственную шайбу за "Неман" забросил Максим Усков, голкипер команды Александр Осипков отразил все 14 бросков хозяев в створ. После неудачного старта чемпионата (7 поражений в 8 матчах) клуб из Гродно выиграл уже четыре поединка подряд. "Локомотив" же потерпел девятую неудачу в десяти последних играх.



Также серию побед до четырех продлил "Гомель" - южане на чужом льду были сильнее "Могилева" (5:1) и поднялись на промежуточное второе место в экстралиге. Хет-трик за "рысей" оформил Всеволод Гайдамак. Для могилевского клуба воскресное поражение стало пятым кряду.



Параллельно "Витебск" в Барановичах сломил сопротивление "Авиатора" (5:3), уступая в начале третьего периода со счетом 2:3. В еще одном поединке 11 октября "Динамо-Молодечно" в гостях одолело новополоцкий "Химик" (3:2), победная шайба в активе командированного из минского "Динамо" Максима Мальцева. "Нефтяники" проиграли 11 из 12 матчей на старте сезона и идут в таблице последними.-0-