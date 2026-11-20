20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гандбольной Лиге чемпионов состоялись стартовые встречи основного группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Польский "Кельце" с двумя белорусами в составе принимал на своей арене одного из главных фаворитов испанскую "Барселону" и проиграл с результатом 24:30. Артем Королек трижды поразил ворота гостей, а в играх первого раунда он забросил 25 мячей. Дебютант Лиги чемпионов Кирилл Рабчинский также отличился три раза, на первом этапе у него было 20 точных бросков. Португальский "Спортинг" уверенно победил в Лиссабоне румынское "Динамо" из Бухареста с перевесом в девять мячей - 36:27. Гандболисты датского "Гудме" с минимальной разницей уступили на своей площадке немецкому "Магдебургу" - 35:36. Положение команд в группе 2: "Барселона" - 6 очков, "Магдебург" - 6, "Спортинг" - 6, "Кельце" - 0, "Гудме" - 0, "Динамо" - 0.





В первой группе без потерь идет венгерский "Веспрем", который выиграл в Плоцке у польской "Вислы" со счетом 30:26. Датский "Ольборг" у себя дома победил гандболистов "Берлина" - 34:31, а немецкий "Мельзунген" на своей арене уступил французскому "Пари Сен-Жермен" с разницей в два мяча - 33:35. Турнирное положение: "Веспрем" - 6 очков, "Пари Сен-Жермен" - 5, "Ольборг" - 3, "Мельзунген" (Германия) - 2, "Висла" - 2, "Берлин" - 0.





Второй групповой этап завершится 4 марта 2027 года, после чего борьбу за путевки в решающую стадию продолжат по четыре лучших клуба из каждой группы. "Финал четырех" состоится 12-13 июня.





Действующим победителем Лиги чемпионов является испанская "Барселона", которая 13 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. В решающем поединке прошлого сезона "Барса" обыграла гандболистов "Берлина" со счетом 37:34. Минский СКА трижды становился победителем главного континентального турнира (1987, 1989, 1990).-0-