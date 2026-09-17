Гол Мартынова помог московскому "Динамо" обыграть "Адмирал", Янченко забросил первую шайбу в КХЛ





В единственном матче 17 сентября московское Динамо на выезде встречалось с "Адмиралом". После стартовой трети клуб из Владивостока вел со счетом 2:0, одну из шайб забросил белорусский нападающий хозяев Иван Янченко, для которого этот гол стал первым в карьере в КХЛ. Ранее 22-летний хоккеист выступал за ЦСКА.





В начале второго периода впереди были уже динамовцы, которые отличились трижды за две минуты. Начало камбэку гостей положил белорусский форвард Игорь Мартынов. Игроком московского клуба хоккеист нашей национальной сборной стал в минувшем межсезонье, до этого Игорь защищал цвета омского "Авангарда".





Поединок в итоге закончился победой "бело-синих" - 3:2. В шести матчах текущей регулярки Мартынов набрал 3 (1+2) результативных балла. "Динамо" из российской столицы идет пятым в таблице Западной конференции, "Адмирал" замыкает восьмерку на Востоке.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты Игорь Мартынов и Иван Янченко забросили первые шайбы в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.