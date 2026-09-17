Гол Мартынова помог московскому "Динамо" обыграть "Адмирал", Янченко забросил первую шайбу в КХЛ

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 сентября 2026
Минск-Уручье +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:15 Беларусь и Россия планируют реализовать совместные проекты в сфере водоснабжения Общество
16:14 Спрос на инженеров растет с каждым годом - БГУИР Общество
16:11 "Так хочу обнять детей!" Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор для воссоединения украинских, российских семей Общество
16:11 Корпоративный акселератор для стартап-команд по созданию голосовых ИИ-агентов запущен в Беларуси Технологии
16:07 Генетическая экспертиза, борьба с дипфейками. Какие белорусские наработки возьмут на вооружение российские судэксперты  Общество
16:06 Там, где верят и ждут: "Евроопт" поздравил ребят из девяти детских домов и школ с Днем знаний Общество
16:05 Лютаревич и Пэрис вышли в 1/2 финала парного разряда теннисного турнира в Ренне Спорт
15:53 Мир и безопасность прочно ассоциируются у белорусов с главой государства - политологи о результатах социсследования Общество
15:44 Премьер Швеции объявил об отставке после победы оппозиции на парламентских выборах В мире
15:41 Готовится новый указ о Парке высоких технологий  Общество
15:39 Редкие транспаранты и листовки подполья: в Бресте открыли выставку "Истоки единства" Регионы
15:33 Сокращение сроков разработки стандартов помогает быстрее выводить продукцию на рынок - Госстандарт Общество
15:32 Беларусь и Таджикистан продолжат координировать усилия в сфере противодействия коррупции Общество
15:29 Животные отравились удобрениями. В Рогачевском районе виновные в падеже коров возместят более 24 тыс. рублей ущерба Регионы
15:24 В Нидерландах почти 30 человек заболели вирусом Западного Нила В мире
15:22 Турчин: в ПВТ появится новый вид деятельности - аддитивные технологии Общество
15:18 Греческое прибрежное судоходство переживает кризис из-за дорогого топлива В мире
15:11 Гол Мартынова помог московскому "Динамо" обыграть "Адмирал", Янченко забросил первую шайбу в КХЛ Спорт
15:08 Беларусь и Россия вышли на финальную стадию интеграции информфондов по обеспечению единства измерений Общество
15:05 Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков В мире
14:58 Принятие США закона об "адских санкциях" против РФ усложнит поиск мирного урегулирования в Украине - Песков В мире
14:53 Работу для людей с инвалидностью и пенсионного возраста предложат на ярмарке вакансий в Гомеле  Регионы
14:34 Новации в сфере судебно-экспертной деятельности вызывают несомненный интерес - ВАК Общество
14:33 "Стояли до конца за родной язык, культуру и традиции". Жительница Зельвы о силе белорусского народа Регионы
14:26 "Ты с Заходняй, я - з Усходняй…": как Молодечненщина пережила годы разделенной Беларуси Общество
14:23 ГАИ Гомельской области проведет усиленную отработку двух трасс 18 и 19 сентября Регионы
14:20 Какие возможности дает переобучение с гарантией трудоустройства от службы занятости, рассказали в Минтруда Общество
14:18 Белорусский опыт противодействия коррупции заинтересовал Генпрокуратуру Кыргызстана Общество
14:14 Около 200 студентов Гомельского медуниверситета собрал флешмоб ко Дню народного единства  Регионы
14:06 "На осадников возлагалась двойная миссия". Как польские власти использовали своих бывших военных Общество
Все новости
Все новости

Гол Мартынова помог московскому "Динамо" обыграть "Адмирал", Янченко забросил первую шайбу в КХЛ

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
17 сентября 2026, 15:11

Гол Мартынова помог московскому "Динамо" обыграть "Адмирал", Янченко забросил первую шайбу в КХЛ

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты Игорь Мартынов и Иван Янченко забросили первые шайбы в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В единственном матче 17 сентября московское Динамо на выезде встречалось с "Адмиралом". После стартовой трети клуб из Владивостока вел со счетом 2:0, одну из шайб забросил белорусский нападающий хозяев Иван Янченко, для которого этот гол стал первым в карьере в КХЛ. Ранее 22-летний хоккеист выступал за ЦСКА.

В начале второго периода впереди были уже динамовцы, которые отличились трижды за две минуты. Начало камбэку гостей положил белорусский форвард Игорь Мартынов. Игроком московского клуба хоккеист нашей национальной сборной стал в минувшем межсезонье, до этого Игорь защищал цвета омского "Авангарда".

Поединок в итоге закончился победой "бело-синих" - 3:2. В шести матчах текущей регулярки Мартынов набрал 3 (1+2) результативных балла. "Динамо" из российской столицы идет пятым в таблице Западной конференции, "Адмирал" замыкает восьмерку на Востоке.-0-
Теги
спорт хоккей
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Лютаревич и Пэрис вышли в 1/2 финала парного разряда теннисного турнира в Ренне
Первые городские соревнования проходят на самом высоком открытом скалодроме Беларуси 
Фото из архива Белорусы помогли "Кельце" выиграть второй матч в гандбольной Лиге чемпионов
Фото из архива "Шахтер" и "Славутич" одержали победы в матчах хоккейной экстралиги
Фото из архива Футболисты "Арарата-Армении" крупно проиграли на старте Лиги Европы
Сергей Бетов. Фото из архива sport5.by Теннисист Бетов пробился во второй круг турнира ITF в Египте
  • Главная
  • Гол Мартынова помог московскому "Динамо" обыграть "Адмирал", Янченко забросил первую шайбу в КХЛ
    • Главное
    Лукашенко: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость
    Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси (Обновляется)
    Турчин: в ПВТ появится новый вид деятельности - аддитивные технологии
    Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет
    Топ-новости
    Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений 
    Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности
    Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
    Готовится новый указ о Парке высоких технологий 
    В Беларуси за годы независимости выстроена целостная система борьбы с коррупцией - Вольфович
    "Так хочу обнять детей!" Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор для воссоединения украинских, российских семей
    Мир и безопасность прочно ассоциируются у белорусов с главой государства - политологи о результатах социсследования
    "Лето окончательно собирает чемоданы": на следующей неделе в Беларусь придут скандинавский холод и ливни
    ВВП Беларуси за январь-август вырос на 1,9%
    Пархомчик: когда мы едины - способны пройти все испытания 
    Определены победители национального конкурса "Предприниматель года" за 2025 год 
    "Ты с Заходняй, я - з Усходняй…": как Молодечненщина пережила годы разделенной Беларуси
    После реконструкции открыто движение на участке трассы Р46 в Витебской области 
    Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 сентября
    "Люди страдали ради того, чтобы называться белорусами". Жительница Березы об этноциде 
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.