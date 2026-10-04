Главы НОК и Европейского союза дзюдо обсудили участие белорусов в мероприятиях EJU

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко провел переговоры с главой Европейского союза дзюдо (EJU) Ласло Тотом. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.



Встреча состоялась в Баку, где 4 октября стартовал чемпионат мира по дзюдо. Стороны обсудили перспективы участия белорусских атлетов, тренеров, судей и специалистов в проектах, семинарах и образовательных программах под эгидой континентальной федерации, а также уделили внимание вопросам поддержки детско-юношеского спорта.



Участие в планетарном форуме по дзюдо принимают более 600 спортсменов из 93 стран. В состав нашей команды вошли четверо атлетов - Артем Колосов, Егор Воропаев, Яна Макрецкая и Славяна Рылкевич. Турнир продлится по 10 октября.-0-