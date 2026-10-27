Главная победа - над собой. Уроженец Глубокого пробежал марафоны BRICS, преодолев более 126 км

27 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Глубокого Евгений Лобан покорил "Лигу марафонов BRICS". За два года он пробежал три дистанции по 42,2 км в Санкт-Петербурге, Казани и Москве, всего - более 126 км. Корреспонденту БЕЛТА он рассказал, что послужило ключевым стимулом для успешного финиша.





Спорт в жизни Евгения был всегда. "С детства занимался боксом, где бег был частью разминки. Потом - Институт пограничной службы: пять лет каждое утро начиналось с зарядки. Быстро привыкаешь к дисциплине", - вспомнил он.





После учебы Евгений служил на пограничных заставах, где его характер закалился еще больше. "Позже, вернувшись к гражданской жизни, не оставил спорт. Напротив, накопленная база помогла мне принять важное решение - полностью посвятить себя бегу. Три года назад начал заниматься с тренером по триатлону. В этом году впервые успешно участвовал в соревнованиях в Минске. Но база - все-таки бег. Сначала преодолевал 5 и 10 км, потом полумарафон. Когда достигаешь точки 21 км, становится скучно, и хочется попробовать себя на новой дистанции", - отметил Евгений.





В 2025 году он решил принять участие в масштабном спортивном проекте "Лига марафонов BRICS". "Свой первый марафон я пробежал в прошлом году в Санкт-Петербурге. Забег "Белые ночи" был особенный ночной старт и мои самые первые 42 км в рамках соревнований. Помню, как волновался, но на финише часы показали три часа тридцать две минуты. Для любителя это хороший результат. Уже в мае 2026 года я поехал на второй забег в Казань и там превзошел сам себя, улучшив прошлый показатель сразу на пятнадцать минут. А вот третьи испытания прошли в Москве, и это оказалась самая сложная дистанция на моем пути: было очень много тяжелых подъемов. Было трудно, но я справился и показал время три часа двадцать восемь минут", - рассказал спортсмен.





Он признался, что 42 км - его любимая дистанция. "Прежде всего это борьба с самим собой, со своей головой. Когда преодолеваю экватор марафона, мозг настойчиво требует остановиться. Но именно это противостояние с внутренним голосом - лучшее, что дает забег. Лично я ловлю от этого настоящий кайф", - добавил Евгений.





За каждым успешным финишем скрываются недели строгого режима и упорства. Тренировки занимают шесть дней в неделю. Недельный объем впечатляет: 60-70 км на пике нагрузок. "Все держится на жестком тайм-менеджменте. Я работаю постоянно, поэтому тренироваться приходится либо ранним утром, либо поздним вечером. По натуре я - "жаворонок", встаю в 5.30 или 6.00 и иду на пробежку. Зато в офис прихожу максимально заряженным и в отличном настроении", - поделился марафонец.





Именно бег, по словам Евгения, добавляет в его жизнь настоящий драйв. Ранние подъемы, километры дорог и победа над собственным "не могу" - все это обретает смысл на финише. "Любой, кто пробежит марафон, - уже победитель", - подчеркнул спортсмен, который сейчас готовится к соревнованиям в Стамбуле.





Ловить драйв и совмещать тренировки с работой помогают Евгению самые близкие - дома его всегда ждут жена, девятилетняя дочь и семилетний сын. Дети, к слову, уже вовсю берут пример с папы и активно участвуют в забегах на один километр. Супруга бегом не увлекается. Она и так хорошо выглядит, считает муж.





Сегодня спортсмен живет и работает в Минске, но не забывает о своих корнях, часто вместе с семьей ездит на родину - в Глубокое, к которому относится с особенной любовью и теплотой.-0-