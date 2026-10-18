Глава НОК: ценим открытый диалог с European Aquatics и мировым сообществом водных видов спорта

Также Виктор Лукашенко встретился с национальной командой по плаванию и поздравил спортсменов с завоеванием медалей на III этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. В столице Казахстана белорусы выиграли две бронзы: Анастасия Кулешова - на стометровке баттерфляем, Григорий Пекарский - на дистанции 50 м баттерфляем.-0-

Читайте также:

Фото НОК

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко посетил этап Кубка мира по плаванию в Астане, где встретился с главой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силвой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.Виктор Лукашенко выразил благодарность European Aquatics за конструктивное отношение к Белорусской федерации плавания и другим национальным организациям по водным видам спорта. На переговорах также присутствовали генеральный секретарь НОК Ксения Санкович и председатель БФП Ольга Степусь. Стороны обсудили готовность Беларуси принимать международные соревнования уже в ближайшее время.Виктор Лукашенко выразил благодарность European Aquatics за конструктивное отношение к Белорусской федерации плавания и другим национальным организациям по водным видам спорта."Для нас ценен открытый диалог с руководством European Aquatics и мировым сообществом водных видов спорта. Такой формат позволяет находить сбалансированные решения даже в непростых условиях, и мы искренне заинтересованы в дальнейшем укреплении этих партнерских отношений. Хочу особенно отметить ваши усилия и вклад в обеспечение допуска белорусов к участию с флагом и гимном страны, несмотря на попытки ограничений со стороны некоторых государств. Для нас крайне важно, чтобы молодые спортсмены не страдали от политических решений", - сказал глава НОК."Мы активно взаимодействуем с белорусской стороной. После моего визита в ноябре 2025 года в Минск отношения действительно развиваются конструктивно и динамично. Европейская федерация водных видов спорта высоко ценит поддержку НОК Беларуси и, уверен, у нас впереди еще немало совместных интересных проектов", - отметил Антонио Силва.