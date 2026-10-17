Гимнасты из Беларуси готовы к старту на чемпионате мира в Нидерландах

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь белорусов поспорят за места в финалах чемпионата мира по спортивной гимнастике 2026 года, который стартует в голландском Роттердаме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БАГ.



На главный старт сезона заявилось более 400 гимнастов из 83 стран. Первым из белорусов на турнире выступит Егор Шарамков, который 17 октября примет участие в квалификации в опорном прыжке и вольных упражнениях - в этом виде программы Егор выиграл общий зачет Кубка мира-2026. В воскресенье на снаряды выйдут Данила Григорчук и Даниил Твардовский.



"Мы сильно прибавили в общефизической подготовке, это положительно сказывается на результатах. Надеемся, что в Роттердаме парни смогут показать свой максимум и безошибочно выполнят то, что отрабатывали в тренировочном процессе. Основная надежда на Егора Шарамкова, надеемся, что наш лидер проявит себя в обеих дисциплинах", - сказал главный тренер национальной команды Валерий Колодинский.



Впервые за долгое время Беларусь будет представлена на ЧМ в женских командных соревнованиях, что стало возможным благодаря успешному выступлению в августе на континентальном форуме в Хорватии. Нашу пятерку составили Анастасия Сманцер, Ульяна Кузьменкова, Вера Садырбаева, Каролина Федонюк и призер этапов Кубка мира и Кубка вызова София Штыхецкая.



"У Софии была серьезная травма, она еще не полностью восстановила комбинации на бревне и ковре. Но на брусьях за счет чистоты исполнения реально претендовать на самые высокие места. Очень хочется, чтобы девушки справились с эмоциями и показали все, на что способны, - добавил Колодинский. - Конкуренция будет запредельной, на каждом снаряде есть мировые звезды. Наша задача - выступить достойно".



Отборочные соревнования пройдут в Нидерландах с 17 по 19 октября, командные финалы состоятся 20 и 21 октября, финалы в индивидуальном многоборье - 22 и 23 октября. Призеры в отдельных видах определятся 24 и 25 октября. Всего гимнасты разыграют 14 комплектов наград.-0-