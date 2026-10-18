Гимнастки Каменщикова и Ткачева взяли по два золота в отдельных видах на турнире Лобач 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во Дворце художественной гимнастики определились все призеры XXII Международного турнира на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Программу соревнований завершили финалы в отдельных упражнениях. У сениорок по две победы одержали наши Анна Каменщикова (обруч, мяч) и чемпионка многоборья Дарья Ткачева (булавы, лента). Участие в церемонии награждения принял председатель ЦС Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.



На домашнем турнире Каменщикова завоевала пять индивидуальных медалей (2-3-0), Ткачева - четыре (3-0-1). Также призерами в личных видах становились белоруски Анна Кондрашина (три бронзы), Дарья Грохотова (два серебра) и Маргарита Журович (одна бронза).



Среди юниорок трехкратной победительницей в воскресных финалах стала наша Ксения Бондаренко, которая ранее была лучшей в многоборье. Ксения показала лучшие результаты в упражнениях с обручем, мячом и булавами, первое место в композиции с лентой заняла Петра Пясецкая.



Всего на традиционном международном турнире по художественной гимнастике на призы Марины Лобач в Минске выступили 100 граций из семи стран. За три дня девушки разыграли 16 комплектов наград в четырех возрастных категориях.-0-