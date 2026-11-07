7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски завоевали две бронзы в многоборье на финальном этапе Кубка сильнейших спортсменов по художественной гимнастике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На соревнованиях выступили лучшие спортсменки по итогам трех предыдущих этапов в Казани, Москве и Санкт-Петербурге, с которых белорусские грации привезли более 30 наград. В финале сезона-2026 среди сениорок нашу страну представила Анна Каменщикова. Белоруска набрала в многоборье 104,90 балла и стала бронзовым призером. Две верхние строчки заняли россиянки Мария Борисова (121,85) и София Ильтерякова (115,60).
Также бронзу в групповых упражнениях завоевала юниорская команда Беларуси в составе Полины Гавриленко, Эмилии Цагойко, Кристины Шайдулиной, Ярославы Лебедянцевой, Дарьи Лесиной и Софии Аскерко. В личном зачете наша Вера Конопацкая стала восьмой, ее соотечественница Анастасия Ильенко - 12-я.
8 ноября девушки разыграют медали в отдельных упражнениях. Всего участие в финальном этапе Кубка сильнейших спортсменов по художественной гимнастике в Москве принимают более 150 граций из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Аргентины и Сирии.-0-
Спорт
07 ноября 2026, 22:13
Гимнастка Каменщикова завоевала бронзу в многоборье в финале Кубка сильнейших
Анна Каменщикова. Фото из архива Белорусской ассоциации гимнастики
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