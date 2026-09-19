19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грации завоевали две медали на старте III этапа Кубка сильнейших по художественной гимнастике 2026 года в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первые награды традиционно были разыграны в многоборье. У сениорок третий результат среди 26 участниц показала наша Анна Каменщикова, которая за выступления с четырьмя предметами набрала 104,55 балла. Первое и второе места заняли россиянки Варвара Топорова (110,45) и Ульяна Янус (106,50). На втором этапе Кубка сильнейших в мае Каменщикова также завоевала бронзу.
В групповом многоборье у юниорок бронзовыми призерами с суммой 43,20 балла стали наши Полина Гавриленко, Эмилия Цагойко, София Аскерко, Дарья Лесина, Кристина Шайдулина и Ярослава Лебедянцева. Выше оказались сборная России и команда Москвы. В индивидуальном юниорском многоборье белоруска Маргарита Журович расположилась на 13-й строчке.
Данный турнир является для наших граций первым под руководством нового главного тренера - Любови Черкашиной. 20 сентября в Санкт-Петербурге определятся призеры в отдельных упражнениях, всего участие в соревнованиях принимают около 200 гимнасток из десяти стран. С двух предыдущих этапов Кубка сильнейших в Казани и Москве белоруски привезли 19 медалей.-0-
Спорт
19 сентября 2026, 20:14
Гимнастка Каменщикова взяла бронзу на этапе Кубка сильнейших в Санкт-Петербурге
Анна Каменщикова. Фото из архива Белорусской ассоциации гимнастики
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