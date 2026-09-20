20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Каменщикова завоевала медали во всех видах программы на третьем этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наша спортсменка приняла участие в четырех финалах среди сениорок в отдельных упражнениях - и в каждом из них вошла в тройку лучших. Каменщикова одержала победу в программе с мячом, а также заняла второе место в композициях с обручем, булавами и лентой. Днем ранее Анна показала третий результат в многоборье.
У юниорок по две медали 20 сентября добыли белоруски Ксения Евдокимова (серебро с лентой и бронза с булавами) и Маргарита Журович (бронза с обручем и лентой). Всего из Санкт-Петербурга наши грации увезут 12 наград (1-4-7), на турнире выступили около 200 гимнасток из десяти стран.
Золото Каменщиковой стало для белорусской команды первым в розыгрыше Кубка сильнейших 2026 года. На первом этапе в Казани наши девушки взяли одно серебро и восемь бронзовых наград, а на втором этапе в Москве 10 раз становились третьими. Финал международного турнира пройдет в столице России с 4 по 9 ноября.-0-
Спорт
20 сентября 2026, 19:03
Гимнастка Каменщикова принесла Беларуси первое золото розыгрыша Кубка сильнейших-2026
Анна Каменщикова. Фото Белорусской ассоциации гимнастики
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