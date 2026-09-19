19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гандбольном чемпионате Беларуси стартовали поединки третьего тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА одержали третью победу, уверенно переиграв на своей арене гостей из "Гомеля" с разницей в 8 мячей - 33:25. Гродненский "Кронон" также у себя дома выиграл у Минского областного гандбольного клуба с результатом 34:28. В Могилеве гандболисты "Машеки" победили "МАЗ-Оршу" со счетом 33:28. После сегодняшних встреч в активе СКА, "Кронона" и "Машеки" стало по шесть очков из шести возможных. Их может догнать действующий чемпион страны "Мешков Брест", который 20 сентября примет на своей площадке столичный БГУФК-СКА-РГУОР.
После трех игровых дней женского первенства без потерь идут гандболистки "БНТУ-БелАЗа", гродненской "Городничанки" и "Гомеля", набравшие по шесть очков, минский СКА отстает на один балл.-0-
Спорт
19 сентября 2026, 20:01
Гандболисты СКА, "Кронона" и "Машеки" одержали третьи победы в чемпионате Беларуси
Фото ГК "СКА-Минск"
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