Гандболисты СКА добыли восьмую викторию в играх чемпионата Беларуси

Лидеры первенства гандболисты минского СКА выиграли восьмой матч подряд, разгромив на своей площадке "МАЗ-Оршу" с преимуществом в 22 мяча - 44:22. Самым результативным игроком этой встречи стал минчанин Евгений Лабор, который 18 раз поразил ворота гостей. Действующий чемпион страны "Мешков Брест" уверенно переиграл на выезде гандболистов "Гомеля" с результатом 41:26. Минский областной гандбольный клуб (МОГК) победил в Могилеве "Машеку" со счетом 36:28. Гродненский "Кронон" обыграл у себя дома столичный "БГУФК-СКА-РГУОР" - 43:33. Положение в группе лидеров после восьми туров: СКА - 16 очков, "Мешков Брест" - 14, "Кронон" - 12, МОГК - 8, "Машека" - 8. Следующие встречи состоятся 14 ноября.
Турнирную таблицу женского первенства возглавляет чемпион Беларуси "БНТУ-БелАЗ", у которого 12 очков из 12 возможных. На два балла отстают гандболистки "Гомеля", 9 очков у минского СКА, в активе гродненской "Городничанки" 8 зачетных баллов. В центральном поединке седьмого тура 31 октября "Гомель" примет на своей арене "БНТУ-БелАЗ".-0-