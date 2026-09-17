Гандболисты сербского "Партизана" снова проиграли в Лиге чемпионов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты белградского "Партизана" потерпели второе поражение на старте Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В поединке второго тура группы А чемпионы Сербии с белорусом Владиславом Кулешом в составе уступили на выезде гандболистам португальского "Порту" со счетом 28:32. Кулеш отличился пять раз. В первом поединке "Партизан" проиграл в сербской столице финалистам прошлого сезона ЛЧ гандболистам "Берлина" - 33:44. Владислав Кулеш тогда шесть раз поразил ворота соперников. Лидирует в этом квартете венгерский "Веспрем", который победил "Порту" (36:28) и "Берлин" (35:29).



Польский "Кельце" с двумя белорусами в составе одержал уже две победы в квартете F. На старте чемпионы Польши с трудом одолели у себя дома швейцарский "Кринс-Люцерн" (30:29), а затем разгромили на выезде норвежский "Кольстад" - 36:29. В первом матче Артем Королек отличился пять раз, а во второй игре забросил четыре мяча. Дебютант ЛЧ Кирилл Рабчинский в своем стартовом поединке дважды поразил ворота швейцарцев, а затем забросил пять мячей норвежцам. Швейцарский клуб во втором туре со счетом 29:39 проиграл на своей площадке немецкому "Магдебургу", который на старте разгромил норвежскую команду (37:22).



В предварительной группе С хорватский "Загреб" после домашней победы над словенским "Целе" (31:27), уступил в столице Франции гандболистам "Пари Сен-Жермен" - 30:34. В обеих встречах самым резульативным в составе чемпионов Хорватии был белорус Игорь Белявский - словенкам он забросил девять мячей, а ворота французов поразил шесть раз. Станислав Садовский в этих играх отличился трижды.



В этом сезоне предварительная стадия чемпионской Лиги проходит в измененном формате - вместо 16 команд теперь играют 24 клуба, разделенные на 6 квартетов. Групповой этап завершится 29 октября. Команды, занявшие первое и второе места, выйдут в основной раунд ЛЧ, где разделятся на две группы по шесть команд. Второй групповой этап финиширует 4 марта 2027 года, после чего борьбу за путевки в решающую стадию продолжат по четыре лучших клуба из каждой группы. "Финал четырех" состоится 12-13 июня.



Действующим победителем Лиги чемпионов является испанская "Барселона", которая 13 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. В решающем поединке прошлого сезона "Барса" обыграла гандболистов "Берлина" со счетом 37:34. Минский СКА трижды становился победителем главного континентального турнира (1987, 1989, 1990).-0-