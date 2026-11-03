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Гандболисты сборной Беларуси отправились на спарринги в Бахрейн

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
03 ноября 2026, 07:20

Гандболисты сборной Беларуси отправились на спарринги в Бахрейн

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси отправились на серию спаррингов в Бахрейн, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

Главный тренер белорусской команды Юрий Шевцов включил в выездной состав 16 гандболистов: вратари - Вячеслав Солдатенко (СКА, Минск), Игорь Черников (СКИФ, Краснодар, Россия); полевые игроки - Андрей Юринок, Николай Алехин (оба - "Мешков Брест"), Александр Петрович (СКА, Минск), Артем Королек ("Кельце", Польша), Вячеслав Бохан, Евгений Никанович, Артем Кулак (все - "Зенит", Санкт-Петербург, Россия), Игорь Белявский, Станислав Садовский (оба - "Загреб", Хорватия), Дмитрий Хмельков, Юлиан Гирик (оба - ЦСКА, Москва, Россия), Кирилл Самойло ("Слован", Любляна, Словения), Никита Плюто ("Констанц", Германия), Никита Вайлупов ("Бенфика", Лиссабон, Португалия). 

Перед выездом белорусская команда провела учебно-тренировочный сбор в минском Доме гандбола. Сборная Беларуси проведет в бахрейнской столице Манаме три контрольных матча: 5 и 7 ноября - с командой Бахрейна и 6 ноября - Саудовской Аравии.-0-
Теги
Бахрейн Беларусь гандбол
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