Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" победили свою "молодежку" в женском чемпионате Беларуси

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" продлили победную серию в играх женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Девятую викторию кряду лидеры первенства одержали сегодня, не оставив шансов на успех своей молодежной команде "БНТУ-БелАЗ-2" - 40: 27. Вице-чемпионки страны гандболистки "Гомеля" победили на своей арене бобруйскую "Березину" со счетом 34:23. Гродненская "Городничанка" обыграла на выезде "Витебчанку" с результатом 37:26. В Бресте местное "Берестье" проиграло столичному СКА - 32:40.
Положение в группе лидеров после девяти туров: "БНТУ-БелАЗ" - 18 очков, "Городничанка" - 16, "Гомель" - 16, СКА - 15. В женском чемпионате наступил перерыв, связанный с участием сборной Беларуси в международном турнире в Болгарии. Следующие встречи национального первенства состоятся 5 декабря.
После восьми туров мужского чемпионата положение в группе лидеров таково: СКА (Минск) - 16 очков, "Мешков Брест" - 14, "Кронон" (Гродно) - 12, МОГК - 8, "Машека" (Могилев) - 8. Матчи девятого тура пройдут 14 ноября.-0-