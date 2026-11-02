Футболисты "Зенита" вышли в лидеры чемпионата России

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты питерского "Зенита" вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в заключительном поединке 13-го тура действующие чемпионы уверенно переиграли в Самаре местные "Крылья Советов" с крупным счетом 3:0. Голевой дубль оформил Александр Соболев, который вместе со своим одноклубником Максимом Глушенковым возглавляет бомбардирскую гонку - у обоих по 10 забитых мячей. Белорусский защитник хозяев поля Кирилл Печенин отыграл весь матч. Для "Зенита" это шестая победа подряд.



Ранее в очередном столичном дерби московский "Спартак" разгромил "Локомотив" с сухим счетом 4:0. Белорусский нападающий железнодорожников Руслан Мялковский остался в запасе. Дебютанты российской премьер-лиги футболисты столичной "Родины" преподнесли очередной сюрприз, одержав волевую домашнюю викторию над одним из главных фаворитов турнира "Краснодаром" - 2:1. До этого "Родина" с таким же результатом сумела переиграть в Санкт-Петербурге футболистов "Зенита". Идущее вторым московское "Динамо" победило на своей арене грозненский "Ахмат" со счетом 2:0. Еще один претендент на место в призовой тройке московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Оренбургом" - 0:0. Махачкалинское "Динамо" крупно проиграло в Каспийске футболистам "Ростова" - 0:3. Белорусский полузащитник хозяев Кирилл Зинович вышел на поле в стартовом составе, получил предупреждение и был заменен на 72-й минуте встречи. В Калининграде местная "Балтика" взяла верх над тольяттинским "Акроном" с результатом 2:1. В составе гостей во втором матче подряд отличился белорусский нападающий Артем Шуманский. В предыдущем туре он поразил ворота московского "Динамо". Казанский "Рубин" со счетом 1:0 обыграл у себя дома воронежский "Факел" с белорусским полузащитником Антоном Ковалевым в составе.



Положение в группе лидеров после 13 туров: "Зенит" - 30 очков, "Динамо" (Москва) - 28, "Спартак" - 26, ЦСКА - 26. Турнирную таблицу замыкает "Факел", набравший всего 6 очков, у "Локомотива" и "Ахмата" по 11 зачетных баллов. Поединки следующего тура состоятся 6-8 ноября.-0-