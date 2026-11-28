28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" снова вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевом поединке 16-го тура в Москве против ЦСКА действующие чемпионы страны одержали уверенную викторию с крупным счетом 4:1. Один из голов в составе победителей забил лучший бомбардир турнира Максим Глушенков, в активе которого теперь 12 мячей.
Футболисты "Рубина" разгромили в Казани тольяттинский "Акрон" с результатом 3:0. Белорусский нападающий гостей Артем Шуманский провел на поле первую половину встречи. В последнем сегодняшнем матче калининградская "Балтика" одолела на своей арене грозненский "Ахмат" - 1:0.
Четыре поединка состоятся 29 ноября. Футболисты "Ростова" сыграют на своем поле с "Краснодаром". Самарские "Крылья Советов" с белорусским защитником Кириллом Печениным в составе примут у себя дома московское "Динамо". Московский "Локомотив", за который выступает белорусский нападающий Руслан Мялковский, сыграет в российской столице с махачкалинским "Динамо" с белорусским полузащитником Кириллом Зиновичем. Футболисты "Оренбурга" на своем поле будут соперничать с московской "Родиной". В заключительном матче 16-го тура воронежский "Факел", за который играет белорусский полузащитник Антон Ковалев, примет гостей из московского "Спартака".
Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 34 очка (16 матчей), "Динамо" (Москва) - 32 (15), "Спартак" - 30 (15), "Краснодар" - 27 (15), ЦСКА - 26 (16). Внизу турнирной таблицы находится "Факел", набравший 9 очков, у "Акрона" и "Родины" по 12 зачетных баллов.-0-
Спорт
28 ноября 2026, 21:07
Футболисты "Зенита" вновь вышли в лидеры чемпионата России
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