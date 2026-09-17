Футболисты "Зальцбурга" и ОФИ победили в первом туре Лиги Европы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зальцбурга" одержали победу в стартовом туре общего этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В поединке в столице Болгарии с софийским "Левски" австрийский клуб выиграл с минимальным преимуществом в счете - 1:0. Победный мяч на 39-й минуте встречи забил Харис Табакович. Греческий ОФИ переиграл в Ираклионе немецкий "Хоффенхайм" с результатом 2:0, забив по голу в каждом тайме.



Заключительные матчи первого тура начнутся в 22.00 (прямая трансляция на телеканале "Спорт ТВ").



Накануне в центральном поединке первого игрового дня футболисты итальянского "Милана" потерпели поражение на своей арене от португальской "Бенфики" из Лиссабона со счетом 0:2. Дебютант основного этапа еврокубковых турниров "Арарат-Армения" крупно проиграл в Ереване пражской "Спарте" - 1:4.



Основной этап ЛЕ завершится 28 января 2027 года, матчи плей-офф стартуют 18 февраля, а финальный поединок состоится 26 мая в немецком Франкфурте-на-Майне. В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стала английская "Астон Вилла" из Бирмингема, разгромившая в решающем матче в Стамбуле немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.-0-