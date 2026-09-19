Футболисты "Немана" прервали беспроигрышную серию "Ислочи" в чемпионате Беларуси

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 20 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:42 Дания выделила Украине около $275 млн на военные расходы В мире
00:21 В ЮАР за последние пять недель зарегистрировано 13 случаев заражения mpox В мире
00:05 Фицо назвал ошибкой нежелание Украины заключить мир в 2022 году В мире
19.09.26
19.09.26 23:53 Интерпол с помощью ИИ распознал 126 террористов В мире
19.09.26 23:52 Карпенко и Памфилова обсудили обеспечение избирательных прав граждан Союзного государства Общество
19.09.26 23:33 Шведские военные участвуют в международных учениях в Гренландии В мире
19.09.26 23:10 В США цены на дизельное топливо достигли рекордных $6,49 за галлон В мире
19.09.26 22:51 КНР раскритиковала новый закон США об усилении санкций против РФ В мире
19.09.26 22:27 Семь человек погибли в результате аварии в центральной Индии В мире
19.09.26 22:08 Футболисты "Немана" прервали беспроигрышную серию "Ислочи" в чемпионате Беларуси Спорт
19.09.26 21:47 Авианосец Abraham Lincoln прибыл на Гуам после миссии на Ближнем Востоке В мире
19.09.26 21:39 В Гааге вспыхнули массовые беспорядки на демонстрации ультраправых В мире
19.09.26 21:32 Трамп заявил о создании Сил искусственного интеллекта В мире
19.09.26 21:08 Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде и Янбу В мире
19.09.26 20:48 Большинство опрошенных семей в Латвии признались, что им трудно сводить концы с концами В мире
19.09.26 20:45 Урожай с избытком и помидоры по 1,5 рубля. Как прошел старт ярмарок в Минске Регионы
19.09.26 20:31 Чем грозит поездка на каршеринговом авто под чужими данными, рассказали в Госавтоинспекции Общество
19.09.26 20:24 Забастовка машинистов привела к отмене движения сотен поездов в Норвегии В мире
19.09.26 20:14 Гимнастка Каменщикова взяла бронзу на этапе Кубка сильнейших в Санкт-Петербурге Спорт
19.09.26 20:01 Гандболисты СКА, "Кронона" и "Машеки" одержали третьи победы в чемпионате Беларуси Спорт
19.09.26 19:50 Иран передал США через посредников условия для прекращения военных действий В мире
19.09.26 19:38 Дзюдоистка Концевая стала третьей на этапе Кубка Европы в Скопье Спорт
19.09.26 19:28 В Дзержинске дали старт экологической акции "Тут самы чысты небасхiл" - в города области приедет "Чысцiк" Регионы
19.09.26 19:04 Президент Латвии заявил, что Европа не успевает за развитием беспилотных технологий В мире
19.09.26 18:49 Снов и Оношки. В Дзержинске назвали самые благоустроенные агрогородки Минской области Регионы
19.09.26 18:49 Почему сырьевая база Европы резко сократилась? Эксперт связал это с "пробуждением" стран Востока Общество
19.09.26 18:40 Более 10 тыс. зрителей посетили международный театральный фестиваль "Белая Вежа" в Бресте Культура
19.09.26 18:28 Сенько: по судьбам победителей жатвы можно писать книгу под названием "Аграрная победа" Общество
19.09.26 18:20 Эстафету столицы "Дажынак" Дзержинск передал Любани Общество
19.09.26 18:14 США помогли вывезти через Ормузский пролив 1 млрд баррелей нефти В мире
Все новости
Все новости

Футболисты "Немана" прервали беспроигрышную серию "Ислочи" в чемпионате Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
19 сентября 2026, 22:08

Футболисты "Немана" прервали беспроигрышную серию "Ислочи" в чемпионате Беларуси

Фото ФК "Неман"
Фото ФК "Неман"
Фото ФК "Неман"
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" одержал волевую викторию над футболистами "Ислочи" в гостевом поединке 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
Лидеры турнира вышли вперед на 8-й минуте игры после точного удара Адеолы Олалейе, однако удержать преимущество им не удалось. После перерыва Андрия Раткович сравнял счет, а потом Руслан Лисакович забил победный мяч - 2:1 в пользу "Немана". Для команды Игоря Ковалевича это пятая победа в шести проведенных поединках кряду, а "Ислочь" до этого не проигрывала на протяжении 14 туров подряд.
 
Минское "Динамо" после двух поражений кряду победило на поле Национального футбольного стадиона борисовский БАТЭ - 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме, когда отличились Владислав Калинин и Евгений Малашевич. В Мозыре местная "Славия" со счетом 0:1 неожиданно проиграла аутсайдеру новополоцкому "Нафтану", который не побеждал шесть туров подряд. Победный гол на 50-й минуте встречи забил Артем Драбатович.
Накануне действующий чемпион страны "МЛ Витебск" разгромил на своем поле дзержинский "Арсенал" с результатом 5:1. Пропустив мяч на 5-й минуте от Дмитрия Антилевского, хозяева затем забили пять мячей. По голевому дублю оформили Валерий Громыко и Радивой Бошич, один раз отличился Александар Месарович. "Арсенал" не выигрывает на протяжении девяти туров подряд. Бобруйская "Белшина" победила у себя дома футболистов "Минска" - 2:0. В первом тайме ворота гостей поразили Владислав Русенчик и Арсений Ачаповский. До этого бобруйчане трижды подряд сыграли вничью, а минчане добыли две виктории кряду.
 
Заключительные встречи 23-го тура пройдут 20 сентября: "Барановичи" - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Днепр", "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). 
 
Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Ислочь" - 45 очков (22 матча), "МЛ Витебск" - 44 (21), "Динамо" (Минск) - 43 (21), "Динамо" (Брест) - 37 (22), "Гомель" - 36 (22). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 14 очков, у "Днепра" 16 зачетных баллов, у БАТЭ 18 очков. Список лучших бомбардиров возглавляет Тимофей Симаненка ("Гомель"), забивший 10 мячей.-0-

Фото Сергея Шелега
Теги
футбол чемпионат Беларуси
Новости рубрики Спорт
Анна Каменщикова. Фото из архива Белорусской ассоциации гимнастики Гимнастка Каменщикова взяла бронзу на этапе Кубка сильнейших в Санкт-Петербурге
Фото ГК "СКА-Минск" Гандболисты СКА, "Кронона" и "Машеки" одержали третьи победы в чемпионате Беларуси
Дарья Концевая. Фото из архива Минспорта Дзюдоистка Концевая стала третьей на этапе Кубка Европы в Скопье
Елизавета Лапаева. Фото НОК Белоруска Лапаева победила на Кубке мира в боевом самбо
Фото sport5.by "Витэн" лидирует в чемпионате Беларуси по мини-футболу 
Фото Минспорта Белорусы завоевали четыре бронзы на старте Кубка мира по самбо в Таджикистане
  • Главная
  • Футболисты "Немана" прервали беспроигрышную серию "Ислочи" в чемпионате Беларуси
    • Главное
    Жесткая критика, но не только. Лукашенко поручил за будущий год кардинально изменить Могилевскую область
    От стран СНГ до Азии и Африки: с кем Беларусь развивает научно-техническое сотрудничество
    Новые правила передвижения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта начали действовать в Беларуси
    Белоруска Лапаева победила на Кубке мира в боевом самбо
    Топ-новости
    Эйсмонт: за три десятилетия мы узнали тысячи имен настоящих героев нашего времени - сельчан, которые кормят страну
    "Вы своими руками создаете главный продукт для белорусов - хлеб". Каранкевич - аграриям Минской области
    Архитектор новой устойчивости. Как Китай в "эпоху сжатия" превращает санкции в катализатор и выходит в лидеры
    "Будет самой большой ошибкой поддаться на провокацию". Министр информации о блокировке YouTube
    Карпенко и Памфилова обсудили обеспечение избирательных прав граждан Союзного государства
    Встречи, картины и карты желаний: как VIDEOBEL.BY отметил день рождения
    Оформляют тысячи машин, "читают" мысли контрабандистов, внедряют умную логистику: будни Брестской таможни 24/7
    От караваев до вкусных новинок. Чем удивляют районы Минской области в Дзержинске
    Эстафету столицы "Дажынак" Дзержинск передал Любани
    Более 10 тыс. зрителей посетили международный театральный фестиваль "Белая Вежа" в Бресте
    Задержки оформления грузовиков из-за техработ ожидаются на белорусско-литовской границе
    Урожай с избытком и помидоры по 1,5 рубля. Как прошел старт ярмарок в Минске
    Молостов: без физической активности и занятий спортом не будет здоровых детей, людей и нации
    Для чего создавался Евросоюз? Спицын раскрыл настоящие причины
    От стран СНГ до Азии и Африки: с кем Беларусь развивает научно-техническое сотрудничество
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.