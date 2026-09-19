Футболисты "Немана" прервали беспроигрышную серию "Ислочи" в чемпионате Беларуси

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Ислочь" - 45 очков (22 матча), "МЛ Витебск" - 44 (21), "Динамо" (Минск) - 43 (21), "Динамо" (Брест) - 37 (22), "Гомель" - 36 (22). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 14 очков, у "Днепра" 16 зачетных баллов, у БАТЭ 18 очков. Список лучших бомбардиров возглавляет Тимофей Симаненка ("Гомель"), забивший 10 мячей.-0-





Фото Сергея Шелега

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" одержал волевую викторию над футболистами "Ислочи" в гостевом поединке 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.Лидеры турнира вышли вперед на 8-й минуте игры после точного удара Адеолы Олалейе, однако удержать преимущество им не удалось. После перерыва Андрия Раткович сравнял счет, а потом Руслан Лисакович забил победный мяч - 2:1 в пользу "Немана". Для команды Игоря Ковалевича это пятая победа в шести проведенных поединках кряду, а "Ислочь" до этого не проигрывала на протяжении 14 туров подряд.Минское "Динамо" после двух поражений кряду победило на поле Национального футбольного стадиона борисовский БАТЭ - 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме, когда отличились Владислав Калинин и Евгений Малашевич. В Мозыре местная "Славия" со счетом 0:1 неожиданно проиграла аутсайдеру новополоцкому "Нафтану", который не побеждал шесть туров подряд. Победный гол на 50-й минуте встречи забил Артем Драбатович.Накануне действующий чемпион страны "МЛ Витебск" разгромил на своем поле дзержинский "Арсенал" с результатом 5:1. Пропустив мяч на 5-й минуте от Дмитрия Антилевского, хозяева затем забили пять мячей. По голевому дублю оформили Валерий Громыко и Радивой Бошич, один раз отличился Александар Месарович. "Арсенал" не выигрывает на протяжении девяти туров подряд. Бобруйская "Белшина" победила у себя дома футболистов "Минска" - 2:0. В первом тайме ворота гостей поразили Владислав Русенчик и Арсений Ачаповский. До этого бобруйчане трижды подряд сыграли вничью, а минчане добыли две виктории кряду.Заключительные встречи 23-го тура пройдут 20 сентября: "Барановичи" - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Днепр", "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).