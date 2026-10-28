Сегодня в перенесенном матче 17-го тура динамовцы обыграли в Бобруйске местную "Белшину" с результатом 3:2. Гости остались в меньшинстве на 17-й минуте, когда с поля был удален их защитник Максим Швецов. Несмотря на это, динамовцы продолжали атаковать и через три минуты Карен Варданян забил первый мяч в ворота хозяев поля. Еще через 9 минут Артем Соколовский удвоил преимущество минчан, а потом Никита Голуб отыграл один мяч. Вскоре после перерыва соперники обменялись голами - сначала отличился динамовский форвард Мустафа Джиме, а затем Никита Голуб оформил дубль.

Действующий чемпион страны "МЛ Витебск" уступил на поле столичного СОК "Олимпийский" футболистам "Ислочи" из Минского района со счетом 0:1. Единственный мяч был забит в самом начале второго тайма, когда ворота гостей поразил Адеола Олалейе.





Положение в лидирующей группе после 26 туров: "Динамо" (Минск) - 58 очков, "МЛ Витебск" - 56, "Ислочь" - 55, "Динамо" (Брест) - 47, "Неман" - 43. Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 17 очков, у "Днепра" на три балла больше, в активе БАТЭ 21 очко. Бомбардирскую гонку возглавляет брестский динамовец Егор Корцов, забивший 13 мячей, на один гол меньше забил Тимофей Симаненка из "Гомеля".





В конце этой недели пройдут встречи 27-го тура:





30 октября "Арсенал" - БАТЭ;





31 октября "Барановичи" - "Нафтан", "Динамо" (Брест) - "Витебск", "Днепр" - "Гомель";





1 ноября "Ислочь" - "Славия", "Динамо" (Минск) - "Неман", "Торпедо-БелАЗ" - "Белшина", "МЛ Витебск" - "Минск".-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.