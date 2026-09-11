Футболисты "Минска" примут "Славию" на старте 22-го тура чемпионата Беларуси 

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" и мозырской "Славии" откроют программу 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Встреча на поле столичного стадиона "Трактор" начнется в 20.10 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". В матче этих соперников в Мозыре минчане выиграли со счетом 2:1, а в прошлом туре разгромили в Новополоцке аутсайдера первенства "Нафтан" с результатом 3:0. Мозыряне с таким же счетом победили на своем поле футболистов "Витебска".



Три встречи состоятся 12 сентября. В Борисове дзержинский "Арсенал", не побеждавший с 4 июля, примет футболистов "Барановичей". "Витебск" после крупного поражения от "Славии" встретится у себя дома с бобруйской "Белшиной", дважды подряд сыгравшей вничью. В Гродно местный "Неман", который не проигрывает на протяжении четырех туров, будет соперничать с жодинскими торпедовцами.



Все главные фавориты свои поединки 22-го тура проведут 13 сентября. Лидер турнира "Ислочь" встретится с футболистами "Гомеля", "МЛ Витебск" сыграет в Могилеве с "Днепром", а на поле Национального футбольного стадиона в динамовском дерби минчане примут брестчан. На этом матче впервые в Беларуси будет опробована система VAR (видеоассистент рефери). Также в воскресенье БАТЭ сыграет на "Борисов-Арене" с "Нафтаном".



Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Ислочь" - 42 очка (20 матчей), "МЛ Витебск" - 40 (19), "Динамо" - 40 (19), "Гомель" - 36 (21), "Динамо" (Брест) - 34 (21). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", у которого всего 10 очков, у "Днепра" 15 зачетных баллов, по 17 очков в активе "Белшины" и БАТЭ. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий "Гомеля" Тимофей Симаненка, забивший 10 мячей, на один гол меньше у защитника "Ислочи" Евгения Юдчица, 8 мячей в активе российского полузащитника брестского "Динамо" Егора Корцова.-0-