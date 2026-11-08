Футболисты "Минска" не удержали победу над брестским "Динамо" в игре чемпионата Беларуси 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" не удержали преимущество в два мяча и сыграли вничью с брестским "Динамо" в последнем матче 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На 9-й минуте встречи на поле столичного стадиона "Трактор" Арсений Мигдаленок открыл счет, а вскоре после перерыва Илья Дубинец с пенальти во второй раз поразил ворота гостей - 2:0. Брестчане не собирались уступать, и на 74-й минуте игры Владислав Ложкин сократил разрыв, а еще через четыре минуты Денис Ковалевич восстановил равновесие - ничья 2:2.



Мозырская "Славия" у себя дома переиграла футболистов "Барановичей" со счетом 2:0. В начале матча Юлий Кузнецов забил первый мяч, а незадолго до финального свистка Александр Батищев с пенальти установил окончательный результат. В Гродно "Неман" добыл волевую викторию над могилевским "Днепром" - 2:1. В самом начале встречи Артем Варганов вывел гостей вперед, а потом дважды подряд отличился молдавский нападающий хозяев Дан Спэтару.



Все главные фавориты свои поединки провели накануне, одержав победы. Лидер турнира действующий чемпион страны "МЛ Витебск" со счетом 5:0 разгромил в Новополоцке аутсайдера первенства "Нафтан", который покидает высшую лигу. "Ислочь" из Минского района в Бобруйске одержала волевую викторию над местной "Белшиной" с результатом 3:2. После этой победы "Ислочь" обеспечила себе первые в истории медали национального первенства и участие в еврокубках в следующем сезоне. Минское "Динамо" также на выезде одолело футболистов "Витебска" со счетом 1:0.



Футболисты БАТЭ прервали серию поражений, победив на поле "Борисов-Арены" жодинское "Торпедо-БелАЗ" - 1:0. До этого борисовчане потерпели четыре поражения подряд.



В стартовом поединке 28-го тура футболисты "Гомеля" победили у себя дома дзержинский "Арсенал" со счетом 2:0. Сначала отличился Кирилл Данилин, а второй мяч забил Тимофей Симаненка, который с 14 голами возглавил список лучших бомбардиров нынешнего первенства.



Положение в группе лидеров после 28 туров: "МЛ Витебск" - 62 очка, "Ислочь" - 61, "Динамо" (Минск) - 61, "Динамо" (Брест) - 51, "Неман" - 49. Турнирную таблицу замыкает новополоцкий "Нафтан", набравший 17 очков, 23 балла у "Днепра", БАТЭ и "Белшина" набрали по 24 очка.



Сейчас в чемпионате страны наступил перерыв, во время которого национальная и молодежная сборные Беларуси проведут международные матчи.



Следующие встречи чемпионата Беларуси состоятся 21 ноября: "МЛ Витебск" - "Славия", "Ислочь" - "Торпедо-БелАЗ", "Динамо" (Минск) - "Минск", "Гомель" - БАТЭ, "Арсенал" - "Неман", "Днепр" - "Витебск", "Динамо" (Брест) - "Нафтан", "Барановичи" - "Белшина".-0-