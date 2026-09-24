Футболисты Мальты победили в первом матче Лиги наций

В выездном поединке группы 1 лиги D в Андорре мальтийцы пропустили мяч на 17-й минуте игры после точного удара Гильома Лопеса. Оказавшись в роли догоняющих, гости еще до перерыва сравняли счет, благодаря голу Ирвина Кардона, а во втором тайме Тедди Теума принес мальтийцам победу - 2:1. В этой группе также сыграют футболисты Гибралтара. Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча команд группы А2 - в Амстердаме сборная Нидерландов сыграет с Германией (начало в 21.45; прямая трансляция на телеканале "Спорт ТВ"). В этом же квартете футболисты Сербии примут в Белграде греков.

Сборная Беларуси выступит в третьем по рангу дивизионе - лиге C. Свой стартовый поединок нового сезона в группе C1 подопечные Виктора Ганчаренко проведут 26 сентября в Тиране против албанцев. В другом матче этого квартета футболисты Сан-Марино примут на своем поле финнов.

На первом этапе участники Лиги наций разделены на четыре дивизиона: в лигах A, B и C будет по четыре квартета, а в лиге D сформированы две группы по три команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.

Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.

Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Мальты одержали волевую викторию в стартовом матче нового сезона Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.