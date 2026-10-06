Футболисты Казахстана снова сыграли вничью с Фарерами в Лиге наций

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиге наций УЕФА завершается программа четвертого тура группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первом поединке сегодняшнего дня сборная Казахстана принимала в Астане команду Фарерских островов и сумела отыграть два мяча - ничья 2:2. В середине первой половины встречи Петур Кнудсен открыл счет, после перерыва Геза Тури забил второй гол в ворота хозяев, а потом Сергей Малый и Нурали Алип забили два мяча. В первом круге на Фарерах соперники также разошлись миром. Во втором матче группы C3 ее лидеры футболисты Словакии сыграют в Кишиневе с молдаванами. Положение команд: Словакия - 7 очков (3 матча), Молдова - 4 (3), Фарерские острова - 4 (4), Казахстан - 2 (4).



Сборная Беларуси в своем четвертом поединке квартета C1 будет соперничать в Будапеште с футболистами Финляндии (начало игры в 21.45; прямая трансляция на телеканале "Спорт ТВ"). В матче первого круга в Хельсинки соперники не выявили победителя - 0:0. Кроме того, подопечные Виктора Ганчаренко разгромили в венгерской столице команду Сан-Марино - 4:0 и уступили в Тиране албанцам - 0:2. Положение команд после трех игровых дней: Финляндия - 7 очков, Албания - 6, Беларусь - 4, Сан-Марино - 0. В пятом туре 12 ноября сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а 15 ноября завершит первый этап в Будапеште поединком с албанскими футболистами.



Два поединка состоятся сегодня в группе A3. Действующие чемпионы мира футболисты Испании, одержавшие три виктории в трех проведенных встречах, сыграют в Сплите с хорватами. Сборная Англии примет на поле лондонского стадиона "Уэмбли" футболистов Чехии. В прошлом туре хорваты у себя дома потерпели крупное поражение от англичан - 0:7, а испанцы уверенно победили в Овьедо чехов - 3:1. Турнирное положение: Испания - 9 очков, Англия - 6, Хорватия - 3, Чехия - 0.



В сильнейшем дивизионе четыре тура без потерь прошли действующие победители ЛН футболисты Португалии, дважды обыгравшие в группе A4 команду Норвегии с одинаковым счетом 2:1, а также сборные Дании - 4:2 и Уэльса - 1:0. Турнирное положение после четырех игровых дней: Португалия - 12 очков, Дания - 6, Уэльс - 3, Норвегия - 3.



Положение дел в остальных квартетах Лиги А:



А1 - Франция - 10, Италия - 7, Бельгия - 6, Турция - 0;



А2 - Нидерланды - 8, Греция - 8, Германия - 5, Сербия - 0.



Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.



Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.



Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-