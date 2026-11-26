26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты казахстанского "Кайрата" добыли первую викторию в матчах общего этапа Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в поединке четвертого тура экс-чемпионы Казахстана принимали в Алматы шведский "Мьелбю" и победили с минимальным преимуществом - 1:0. В первом тайме хозяева доминировали, и на 14-й минуте игры их защитник Еркин Тапалов открыл счет. После перерыва гости много атаковали, но так и не смогли уйти от поражения. Капитан хозяев поля белорусский защитник Александр Мартынович отыграл весь матч. До этого "Кайрат" в двух выездных встречах сыграл вничью с итальянской "Аталантой" и латвийской "Ригой" (1:1), а в домашнем поединке с греческим "Панатинаикосом" потерпел крупное поражение (1:5).



Позже болгарский ЦСКА, в составе которого выступают белорусские голкипер Федор Лапоухов и полузащитник Макс Эбонг, примут в Софии турецкий "Трабзонспор". В первом туре ЛК болгарский клуб уступил на своей арене футболистам "Монако" (0:2), затем на выезде сыграл вничью с датским "Норшелланном" (2:2), а потом проиграл в Афинах "Панатинаикосу" со счетом 1:2.



После трех туров без потерь идут "Панатинаикос", "Монако", швейцарский "Лугано" и нидерландский "Твенте", набравшие по девять очков из девяти возможных.-0-